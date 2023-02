Inter | Di Canio | “Neroazzurri i migliori in Italia | ma hanno un grande problema di leadership”

(Di lunedì 27 febbraio 2023) L’ex calciatore della Lazio, Paolo Di, ha parlato dell’di Simone Inzaghi e delle sue caratteristiche. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “L’è la squadra migliore d’, nei numeri è la più completa degli ultimi tre anni. E’ stata per tre volte la miglior difesa, sempre tra le prime per quanto riguarda l’attacco. Allo stesso tempo però ha undi gestione dei momenti e di, che credo derivi da una mancanza del suo allenatore. Basti vedere lo scorso anno, in cui ha perso il titolo solo per colpe proprie”. SportFace.

Ha ragione Paolo Di Canio che in settimana ha esclamato: "Questo Napoli ha finalmente spazzato anni ... ovviamente con Osimhen che dopo la sconfitta in casa dell'Inter ha scandito le otto vittorie ..."

