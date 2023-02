Inter, che fine ha fatto Asllani? Assente a febbraio, ma motivi poco chiari (Di lunedì 27 febbraio 2023) Kristjan Asllani sembra essere ai margini delle rotazioni dell’Inter. Nell’ultimo mese quattro gare consecutive in panchina per lui, senza trovare minuti. FUORI DAI RADAR – La prolungata assenza di Marcelo Brozovic sembrava fare bene a Kristjan Asllani. Che poteva trovare più minuti, continuando il suo apprendistato in maglia Inter. E in tal senso la gara di Coppa Italia col Parma sembrava il manifesto del suo calcio. Ma a febbraio tutto questo si è Interrotto. Tolti pochi minuti nel derby col Milan del 5 febbraio (subentra all’89’), Asllani non vede più il campo. E anche ieri col Bologna rimane in panchina per tutta la durata della gara. Come già successo contro Udinese e Sampdoria. ASSENZA INSPIEGABILE – Un’assenza più che difficile da spiegare, ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 febbraio 2023) Kristjansembra essere ai margini delle rotazioni dell’. Nell’ultimo mese quattro gare consecutive in panchina per lui, senza trovare minuti. FUORI DAI RADAR – La prolungata assenza di Marcelo Brozovic sembrava fare bene a Kristjan. Che poteva trovare più minuti, continuando il suo apprendistato in maglia. E in tal senso la gara di Coppa Italia col Parma sembrava il manifesto del suo calcio. Ma atutto questo si èrotto. Tolti pochi minuti nel derby col Milan del 5(subentra all’89’),non vede più il campo. E anche ieri col Bologna rimane in panchina per tutta la durata della gara. Come già successo contro Udinese e Sampdoria. ASSENZA INSPIEGABILE – Un’assenza più che difficile da spiegare, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Dalla sconfitta con @inter @sscnapoli ha vinto 8 partite su 8 segnando 21 gol e subendone solo 2. La squadra di… - FBiasin : Vittoria meritatissima del #Bologna, squadra che ha identità, geometrie, cuore, tutto. #ThiagoMotta davvero bravo.… - CB_Ignoranza : Dopo la sconfitta fatale dello scorso anno, l’Inter cade ancora a Bologna con un gol di un Orsolini in stato di gra… - gobarnaboldi : @InterIsMore Madonna ragazzi questa la migliore “politica” che avete fatto da quando Renzi ha fatto cadere il gover… - CorSport : ???? La #CoreadelSud annuncia #Klinsmann come nuovo CT ??? Per l'ex #Inter e #Sampdoria è la terza Nazionale che allen… -