Inter, altra sconfitta altra crisi: domani confronto società-Inzaghi (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’Inter esce sconfitta da Bologna Umore nero in casa Inter dopo l’ennesima sconfitta stagionale arrivata ancora una volta in trasferta. Questa volta a mettere ko la squadra di Inzaghi è stato il Bologna di Thiago Motta. “L’Inter ieri ha deluso in maniera talmente evidente da non rendere necessarie esternazioni ufficiali. Bocche cucite tra i dirigenti dopo la partita e pure in serata, nessuna voglia di commentare il nuovo scivolone bolognese, anche se, dopo una notte di riflessione, è probabile che già oggi la società faccia sentire la propria voce in pubblico” “L’ennesima sconfitta non può che aver alimentato una certa delusione per la piega che ha preso il campionato: dal convincimento di poter davvero acciuffare il Napoli dopo lo scontro ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’esceda Bologna Umore nero in casadopo l’ennesimastagionale arrivata ancora una volta in trasferta. Questa volta a mettere ko la squadra diè stato il Bologna di Thiago Motta. “L’ieri ha deluso in maniera talmente evidente da non rendere necessarie esternazioni ufficiali. Bocche cucite tra i dirigenti dopo la partita e pure in serata, nessuna voglia di commentare il nuovo scivolone bolognese, anche se, dopo una notte di riflessione, è probabile che già oggi lafaccia sentire la propria voce in pubblico” “L’ennesimanon può che aver alimentato una certa delusione per la piega che ha preso il campionato: dal convincimento di poter davvero acciuffare il Napoli dopo lo scontro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreyOnana : Un’altra serata magica in cui questa squadra ha dimostrato carattere e orgoglio. Grazie per il sostegno di chi era… - fcin1908it : VINCE L'INTER!!!!!!!!!!!!!!! Champions League, l'Inter batte il Porto 1-0: decide Romelu Lukaku!! Vittoria meritat… - Inter : Un'altra sostituzione: @DenzelJMD2 ?? #Skriniar #ForzaInter #InterPorto #UCL - Militos_Way : @gabipalacio9229 @it_inter Perché la difesa è calata cosi tanto allora? Una volta gioca al posto di De Vrij, l'altr… - i_mimimmi : @bergomifabio @silvia_nb8 fattene una ragione #conte ti ha lasciato x un altra. x #conte l'inter non era abbastanza. -