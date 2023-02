Insigne infortunio col Toronto, l’ex capitano del Napoli esce in lacrime (Di lunedì 27 febbraio 2023) infortunio per Lorenzo Insigne, costretto a uscire al trentesimo all’esordio in Mls per la sua seconda stagione al Toronto. Lorenzo Insigne, l’ex capitano del Napoli, ha vissuto un esordio amaro nella sua seconda stagione in MLS con la maglia del Toronto. Durante la partita d’esordio contro il DC United, il giocatore ha subito un infortunio muscolare che lo ha costretto ad uscire dal campo in lacrime dopo appena mezz’ora dall’inizio della partita. Insigne ha avvertito un dolore alla coscia dopo uno scatto e ha zoppicato fuori dal campo, visibilmente sofferente. La sua squadra, il Toronto, ha poi perso la partita per tre a due contro il DC United. Le prime indiscrezioni dal Canada ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 27 febbraio 2023)per Lorenzo, costretto a uscire al trentesimo all’esordio in Mls per la sua seconda stagione al. Lorenzodel, ha vissuto un esordio amaro nella sua seconda stagione in MLS con la maglia del. Durante la partita d’esordio contro il DC United, il giocatore ha subito unmuscolare che lo ha costretto ad uscire dal campo indopo appena mezz’ora dall’inizio della partita.ha avvertito un dolore alla coscia dopo uno scatto e ha zoppicato fuori dal campo, visibilmente sofferente. La sua squadra, il, ha poi perso la partita per tre a due contro il DC United. Le prime indiscrezioni dal Canada ...

