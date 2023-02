Inizia l' era Schlein | mano tesa a M5s ma i riformisti temono strappi

Leggi su agi

(Di lunedì 27 febbraio 2023) AGI - Da una parte, ci si prepara a governare un partito spaccato nei numeri, cercando di non ripetere errori del passato. Dall'altra ci si lecca le ferite, in atdi fare una analisi della sconfitta che, con il senno di poi, può risultare meno sorprendente di quello che risulta. Questo il quadro nei due campi del Partito Democratico che si sono confrontati alle primarie, chiuse ieri sera con la vittoria di Elly. Tra i sostenitori di Bonaccini il clima è così mesto dal consigliare di rimandare di qualche giorno riunioni per fare il punto sul risultato. Un dirigente di peso vicino al governatore, tuttavia, affida all'AGI la sua personale analisi di quanto accaduto. "La prima cosa che ha pesato è stata la rabbia dei nostri elettori dopo la sconfitta alle elezioni politiche". Rabbia che si è sfogata punendo quelli che erano identificati ...