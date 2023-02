Infortuni Atalanta, le condizioni di Zapata e Pasalic. Ci saranno contro l’Udinese? (Di lunedì 27 febbraio 2023) La situazione sugli Infortuni in casa Atalanta: da valutare accuratamente le condizioni sia di Mario Pasalic che Duvan Zapata Se da una parte l’Atalanta deve smaltire la sonora sconfitta a San Siro contro il Milan, dall’altra deve rimboccarsi le maniche e cercare di pensare alla gara casalinga con l’Udinese: cercando anche di recuperare due pedine fondamentali come Zapata (Infortunio alla coscia) e Pasalic (preservato per precauzione vista la distorsione alla caviglia). Attualmente risulta che entrambi verranno rivalutati accuratamente per una possibile convocazione sabato sera: Mario sulla carta è attualmente quello più favorito nonostante non si sia ancora allenato in gruppo (attendendo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) La situazione sugliin casa: da valutare accuratamente lesia di Marioche DuvanSe da una parte l’deve smaltire la sonora sconfitta a San Siroil Milan, dall’altra deve rimboccarsi le maniche e cercare di pensare alla gara casalinga con: cercando anche di recuperare due pedine fondamentali comeo alla coscia) e(preservato per precauzione vista la distorsione alla caviglia). Attualmente risulta che entrambi verranno rivalutati accuratamente per una possibile convocazione sabato sera: Mario sulla carta è attualmente quello più favorito nonostante non si sia ancora allenato in gruppo (attendendo ...

