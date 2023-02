Inflazione sale e diminuisce il risparmio per gli italiani (Di lunedì 27 febbraio 2023) A causa dell’aumento dell’Inflazione sono a rischio i risparmi degli italiani. A confermarlo un’indagine statistica che ha dimostrato che circa 1 italiano su 4 non riesce a risparmiare nulla e spende tutto ciò che guadagna. Negli ultimi 12 mesi in definitiva il risparmio sarebbe cambiato, poiché circa il 54% degli italiani ha visto diminuire la sua capacità di risparmio. Ma non sono solo queste le notizie più preoccupanti. Il 26% delle famiglie teme di non arrivare a fine mese, mentre 38% di chi risparmia e ci riesce lo fa in vista di un futuro che si prevede incerto. Su campioni di intervistati tra i 18 e i 65 anni, è stato evidenziato che la diminuzione del potere d’acquisto è evidente negli ultimi mesi con l’acuirsi del conflitto russo-ucraino, ma che purtroppo le difficoltà oggettive nelle ... Leggi su zon (Di lunedì 27 febbraio 2023) A causa dell’aumento dell’sono a rischio i risparmi degli. A confermarlo un’indagine statistica che ha dimostrato che circa 1 italiano su 4 non riesce a risparmiare nulla e spende tutto ciò che guadagna. Negli ultimi 12 mesi in definitiva ilsarebbe cambiato, poiché circa il 54% degliha visto diminuire la sua capacità di. Ma non sono solo queste le notizie più preoccupanti. Il 26% delle famiglie teme di non arrivare a fine mese, mentre 38% di chi risparmia e ci riesce lo fa in vista di un futuro che si prevede incerto. Su campioni di intervistati tra i 18 e i 65 anni, è stato evidenziato che la diminuzione del potere d’acquisto è evidente negli ultimi mesi con l’acuirsi del conflitto russo-ucraino, ma che purtroppo le difficoltà oggettive nelle ...

