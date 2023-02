Infinito Djokovic | altro record battuto | è nella leggenda

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Il tennista serbo ha risolto i problemi muscolari che l’avevano fermato dopo gli Australian Open e tornerà in campo nel torneo di Dubai PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Tutto pronto per il rientro in campo di Novak. Il numero 1 del mondo ha superato la lesione muscolare che l’aveva costretto allo stop Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... e pronto a competere per il posto di numero uno con Novak. Medvedev ha vinto il suo ... Primo set, durato oltre un'ora, tra l'Azzurro e il russo. Una battaglia che l'altoatesino ...... anzi macchiata dalle sconfitte per mano die Korda tra Adelaide e Melbourne. A Rotterdam, ... Con il rischio di ripeterlo all', non si può non ricordare che la chiave del match sarà il ...

Djokovic chirurgo, Murray infinito, Machac sorprendente: top 5 colpi ... Eurosport IT

Djokovic, destinato a essere il più cattivo. «Voi occidentali non potrete mai capire» Sette del Corriere della Sera

La prima vittoria di Nole in Australia Contro Piccari. Gli dissero: "Ti è capitato il peggio" La Gazzetta dello Sport

Ora il titolo di GOAT dovrebbe andare a Djokovic blue News | Svizzera italiana

Australian Open: Il fenomeno Djokovic è di un altro pianeta. Tsitsipas non poteva fare di più. Non è la parola fine sul GOAT Ubitennis

Partendo da una frase di LeBron James, anche il serbo si è sbilanciato sulla fiducia in se stessi e cosa vuole dire pensare di essere il migliore di tutti ...Infinito Djokovic. Il tennista serbo centro un nuovo da record. Il serbo, che ha iniziato anche questa settimana in testa al ranking ATP ha raggiunto un nuovo record, assestandosi davanti a tutto per ...