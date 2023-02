Indycar 2023, inizia il Campionato: favoriti e outsider. Penske e Power tentano il bis (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo la lunga pausa invernale, inizia una nuova intensa stagione per quanto riguarda la NTT Indycar Series. Dal tradizionale impianto cittadino di St. Petersburg (Florida) parte un lungo cammino che ci porterà a Laguna Seca (California), 17 interessantissime prove tutte da vivere. Sono tanti i contendenti per un Campionato che negli ultimi anni è stato più che mai avvincente. Anche per il 2023 regna l’incertezza nel gruppo, le monoposto sono infatti le medesime che abbiamo potuto commentare nelle ultime stagioni. Chevrolet e Honda sono stati confermati come motoristi, Dallara resta il fornitore unico di telai. Non ci sono dei nuovi eventi nel calendario. Come sempre il mese più significativo sarà quello di maggio con l’Indianapolis 500 che si svolgerà nell’ultimo week-end disponibile con due settimane di scarto dal ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 febbraio 2023) Dopo la lunga pausa invernale,una nuova intensa stagione per quanto riguarda la NTTSeries. Dal tradizionale impianto cittadino di St. Petersburg (Florida) parte un lungo cammino che ci porterà a Laguna Seca (California), 17 interessantissime prove tutte da vivere. Sono tanti i contendenti per unche negli ultimi anni è stato più che mai avvincente. Anche per ilregna l’incertezza nel gruppo, le monoposto sono infatti le medesime che abbiamo potuto commentare nelle ultime stagioni. Chevrolet e Honda sono stati confermati come motoristi, Dallara resta il fornitore unico di telai. Non ci sono dei nuovi eventi nel calendario. Come sempre il mese più significativo sarà quello di maggio con l’Indianapolis 500 che si svolgerà nell’ultimo week-end disponibile con due settimane di scarto dal ...

