Incidenti | scontro tra 5 mezzi sulla Ss 336 | 3 feriti nel milanese

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Milano, 27 feb. (Adnkronos) - Tre persone sono rimaste ferite in seguito ad un incidente avvenuto alle 11 di questa mattinaStatale 336, in direzione Malpensa, poco prima dell'uscita di Buscate, nel. Loha coinvolto 5, tra cui un tir e un furgone. Ad accorrere sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere di una delle auto coinvolte una donna di 54 anni residente a Bernate Ticino, consegnandola poi al personale del 118 che l'ha trasferita all'Humanitas di Rozzano in codice giallo. Altre due persone ferite, una di 72 e l'altra di 48 anni, sono state trasportate in codice giallo al San Carlo di Milano. Sul posto anche la polizia stradale di Varese e il personale dell'Anas.

Al di là della guida in stato di ubriachezza, l'azione di rivalsa opera quando gli incidenti sono ... Altare/Savona . Incidente in autostrada, questa mattina, intorno alle 9:50. Ad essere coinvolte due auto, che si sono scontrate in A6, nel tratto tra Savona e Altare, in direzione del paese ...

Un commerciante di 42 anni, Dario Greco, è morto ieri sera in un incidente stradale che si è verificato in via Morelli, a Carlentini, nel Siracusano. L'uomo era in sella a una moto e si è scontrato co ...