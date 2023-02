Incidente sulla Casilina | scontro auto-ambulanza | investito anche un pedone alla fermata del bus

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Ancora sangue sulle strade. Quattro persone sono rimaste ferite a seguito di unavvenuto questa mattina lungo la viae precisamente nel comune di Palestrina. Qui, a scontrarsi, un’e unma non solo. L’ha visto poi coinvoltoun uomo che era in attesa alledel bus. Ilè poi stata trasportato in codice rosso all’ospedale di Tor Vergata. Roma, tragicoe ucciso un(FOTO) L’questa mattina su viaL’è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 27 febbraio, intorno alle 10.30. Siamo lungo la via– nel tratto di ...