Inchiesta Juventus | Marchetti | “UEFA aspetta la documentazione”

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 febbraio 2023) “Caso? L’deve comportarsi nel rispetto dei regolamenti, ci sono ancora attività di indagine in corso. Aspettiamo di vedere lasu tutti i dossier per capire se ci sono dei profili concernenti ai regolamenti”. Lo ha detto il vice segretario generale dellaGiorgioa ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento, in riferimento all’che ha coinvolto la società bianconera. Laè uno dei tre club che sta portando avanti il progetto Superlega: “Sta a loro decidere cosa vogliono fare, sono tre società fondamentali per il calcio europeo. Ma un tentativo di avvicinamento non dipende dalla”. SportFace.