Incastrati Stagione 2 | uscita | cast | trailer ed altro!

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Torna, con la2,, la serie che ha segnato il fortunato esordio di Ficarra & Picone nel mondo della serialità: scopriamo insieme la data d’, ile tutto ciò che sappiamo Fra i tantissimi titoli in arrivo su Netflix, che siano film o serie TV a voi la scelta, troviamo anche una produzione italiana la cui primaha avuto un successo stellare (tanto da essere rinnovata, per l’appunto, per una seconda e ultima). Stiamo ovviamente parlando di, la serie che ha segnato il fortunato esordio del duo comico Ficarra e Picone nel mondo delle serie TV e che ritorna con una secondacomposta da sei episodi a partire dal 2 marzo in esclusiva Netflix, in tutti i ...