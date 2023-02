“Incastrati 2”, in arrivo dal 2 marzo su Netflix: incontro con Salvatore Ficarra e Valentino Picone (Di lunedì 27 febbraio 2023) Torna dal prossimo giovedì 2 marzo la seconda stagione della serie tv Incastrati scritta, diretta e intrepretata da Salvatore Ficarra e Valentino Picone. Un serial targato Netflix e prodotto da Tramp Limited caratterizzato da un alternarsi tra il classico umorismo del duo comico ed elementi tipici del genere thriller. A completare il cast tornano anche Marianna di Martino (Agata) e Anna Favella (Esther) insieme a Tony Sperandeo (Cosa Inutile), Maurizio Marchetti, Domenico Centamore, Sergio Friscia, Mary Cipolla e Leo Gullotta. E proprio oggi, lunedì 27 febbraio, si è tenuta in anteprima la proiezione dei primi due episodi seguita, poi, dall’incontro in conferenza stampa con alcuni dei protagonisti del cast e Ilaria Castiglioni, manager per le serie ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 27 febbraio 2023) Torna dal prossimo giovedì 2la seconda stagione della serie tvscritta, diretta e intrepretata da. Un serial targatoe prodotto da Tramp Limited caratterizzato da un alternarsi tra il classico umorismo del duo comico ed elementi tipici del genere thriller. A completare il cast tornano anche Marianna di Martino (Agata) e Anna Favella (Esther) insieme a Tony Sperandeo (Cosa Inutile), Maurizio Marchetti, Domenico Centamore, Sergio Friscia, Mary Cipolla e Leo Gullotta. E proprio oggi, lunedì 27 febbraio, si è tenuta in anteprima la proiezione dei primi due episodi seguita, poi, dall’in conferenza stampa con alcuni dei protagonisti del cast e Ilaria Castiglioni, manager per le serie ...

