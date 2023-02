In Venezuela si insegna ai bambini a nascondersi e proteggersi dai proiettili: l’esercitazione a scuola per prepararsi alle sparatorie (Di lunedì 27 febbraio 2023) I bambini si gettano sul pavimento e si coprono la testa con le mani mentre in classe risuonano forti colpi. In uno dei quartieri più violenti del Venezuela, questa è una sparatoria, invece in una scuola di Petare, nello Stato di Miranda, si tratta solo di una “semplice” esercitazione. In alcune scuole del Venezuela si insegna infatti ai bambini anche a nascondersi e a proteggersi dai proiettili: gli alunni vengono preparati in caso di emergenza o di eventuali sparatorie. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Isi gettano sul pavimento e si coprono la testa con le mani mentre in classe risuonano forti colpi. In uno dei quartieri più violenti del, questa è una sparatoria, invece in unadi Petare, nello Stato di Miranda, si tratta solo di una “semplice” esercitazione. In alcune scuole delsiinfatti aianche ae adai: gli alunni vengono preparati in caso di emergenza o di eventuali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susanacribi21 : RT @Francy727406661: Mattia che ci insegna l'educazione in Italia visto che in Venezuela ne sono sprovvisti... #gfvip - Francy727406661 : Mattia che ci insegna l'educazione in Italia visto che in Venezuela ne sono sprovvisti... #gfvip -