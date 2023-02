In Tunisia un presidente in difficoltà scatena la caccia allo straniero (Di lunedì 27 febbraio 2023) Per distrarre l’opinione pubblica dalla grave crisi economica, Kais Saied usa l’immigrazione come capro espiatorio. E ha fatto sprofondare il paese in un incubo razzista e autoritario che sembrava relegato al passato. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Per distrarre l’opinione pubblica dalla grave crisi economica, Kais Saied usa l’immigrazione come capro espiatorio. E ha fatto sprofondare il paese in un incubo razzista e autoritario che sembrava relegato al passato. Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SeaWatchItaly : ???? Preoccupante situazione in Tunisia dove, dopo alcune esternazioni del presidente Saied che ha fatto sua la fanta… - VivianaValastro : RT @AngiKappa: #Tunisia Pericolosa deriva razzista anti #migranti subsahariani dopo il discorso del presidente che ha detto sono “fonte di… - laboescapes : RT @radio3mondo: Il presidente Kais Saied ha dichiarato che le 'orde' di migranti subsahariani causano crimini e rappresentano una minaccia… - FiorellaAmoruso : RT @OrtigiaP: E la Tunisia si ribella all'immigrazione selvaggia e il Presidente stigmatizza il vero pericolo: non vogliono la contaminazi… - annaapadula : RT @OrtigiaP: E la Tunisia si ribella all'immigrazione selvaggia e il Presidente stigmatizza il vero pericolo: non vogliono la contaminazi… -