In salute con il sale: l'haloterapia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il sale può essere un grande alleato per la nostra salute, ma non quello che ingeriamo attraverso gli alimenti che potrebbero causare un aumento della pressione del sangue. E tutto questo è possibile grazie all'haloterapia. Una terapia che sfrutta le tante proprietà benefiche del cloruro di sodio, molto utile per depurare le vie respiratorie e combattere diverse patologie. l'haloterapia: che cosa è? Nella terapia che affonda le radici nell'antica Grecia. Infatti, Ippocrate già consigliava l'inalazione dei vapori di acqua salata per guarire le infiammazioni delle vie respiratorie. Mentre nel Medioevo, i monaci utilizzavano le grotte salmastre come 'ospedali' dove frantumavano le stalattiti per liberare nell'aria le particelle di sale e farla respirare ai loro pazienti. Ai tempi moderni, non serve ...

