In salute con il sale | l’haloterapia

Il sale può essere un grande alleato per la nostra salute, ma non quello che ingeriamo attraverso gli alimenti che potrebbero causare un aumento della pressione del sangue. E tutto questo è possibile grazie all'haloterapia. Una terapia che sfrutta le tante proprietà benefiche del cloruro di sodio, molto utile per depurare le vie respiratorie e combattere diverse patologie. l'haloterapia, che cosa è Nella terapia che affonda le radici nell'antica Grecia. Infatti, Ippocrate già consigliava l'inalazione dei vapori di acqua salata per guarire le infiammazioni delle vie respiratorie. Mentre nel Medioevo, i monaci utilizzavano le grotte salmastre come 'ospedali' dove frantumavano le stalattiti per liberare nell'aria le particelle di sale e farla respirare ai loro pazienti.

