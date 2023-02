In libreria il nuovo romanzo della regina del noir Amazon (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ancora una volta la Roma degli anni ’50, ancora una volta un’inchiesta del commissario Agostino Clodoveo. Che, tra lambrette e vespasiani, dame di carità e caldarrostai, passa dalle ville dei signori ai binari della stazione Termini, dall’obitorio alle navate di un’antica chiesa. Inseguendo una sola cosa: la verità… Esce domani ‘La Giostra del Perdono’ (Piemme), il nuovo romanzo di Cristina Stillitano, già incoronata regina del noir dai lettori di Amazon. “L’intreccio, come nei precedenti romanzi, è complesso, articolati su più livelli, con una successione serrata di eventi nel finale. Per la trama mi sono ispirata un po’ a uno dei maestri del giallo inglese, Francis Durbridge, soprattutto al suo gusto per le coincidenze intriganti e i colpi di scena spiazzanti (adoro i ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ancora una volta la Roma degli anni ’50, ancora una volta un’inchiesta del commissario Agostino Clodoveo. Che, tra lambrette e vespasiani, dame di carità e caldarrostai, passa dalle ville dei signori ai binaristazione Termini, dall’obitorio alle navate di un’antica chiesa. Inseguendo una sola cosa: la verità… Esce domani ‘La Giostra del Perdono’ (Piemme), ildi Cristina Stillitano, già incoronatadeldai lettori di. “L’intreccio, come nei precedenti romanzi, è complesso, articolati su più livelli, con una successione serrata di eventi nel finale. Per la trama mi sono ispirata un po’ a uno dei maestri del giallo inglese, Francis Durbridge, soprattutto al suo gusto per le coincidenze intriganti e i colpi di scena spiazzanti (adoro i ...

