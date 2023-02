“In Italia la settimana lavorativa sia di quattro giorni, grazie alle nuove tecnologie è possibile”. La proposta della Cgil (Di lunedì 27 febbraio 2023) In un'intervista con "La Stampa", il segretario della Flc Cgil, Maurizio Landini annuncia che durante il congresso del primo sindacato Italiano, che si terrà a metà marzo, sarà presentata la proposta per una settimana lavorativa di quattro giorni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 febbraio 2023) In un'intervista con "La Stampa", il segretarioFlc, Maurizio Landini annuncia che durante il congresso del primo sindacatono, che si terrà a metà marzo, sarà presentata laper unadi. L'articolo .

