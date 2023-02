In Iran 200 studentesse sono state avvelenate a scuola (Di lunedì 27 febbraio 2023) Da estremisti religiosi che vorrebbero bloccare l'accesso all'istruzione delle ragazze: il governo ha confermato che è stata un'azione intenzionale Leggi su ilpost (Di lunedì 27 febbraio 2023) Da estremisti religiosi che vorrebbero bloccare l'accesso all'istruzione delle ragazze: il governo ha confermato che è stata un'azione intenzionale

