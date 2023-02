In Corea del Nord manca il cibo, Kim Jong Un riunisce il partito (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il leader della Corea del Nord Kim Jong Un ha aperto una riunione chiave del partito per discutere dello sviluppo agricolo a seguito di una segnalazione di “gravi carenze di cibo” nel paese. Normalmente tali riunioni sono convocate solo una o due volte l’anno, ma la plenaria arriva solo due mesi dopo una precedente, anch’essa ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il leader delladelKimUn ha aperto una riunione chiave delper discutere dello sviluppo agricolo a seguito di una segnalazione di “gravi carenze di” nel paese. Normalmente tali riunioni sono convocate solo una o due volte l’anno, ma la plenaria arriva solo due mesi dopo una precedente, anch’essa ... TAG24.

