In auto con hashish e marijuana | denunciato un 25enne nell’Avellinese

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato un 25enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La pattuglia era impegnata nel capoluogo irpino in un servizio notturno di controllo alla circolazione stradale, quando ha intimato l'"Alt" al conducente di un'autovettura in transito. A bordo del veicolo due giovani di Montefredane. Il loro atteggiamento sospetto ha indotto i militari ad approfondire le verifiche. All'esito dell'attività, il conducente dell'auto è stato trovato in possesso di circa 60 grammi di sostanze stupefacenti di tipo hashish e marijuana. Alla luce delle evidenze emerse, per lui è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

