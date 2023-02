“In America ho imparato che rischiare porta risultati Italia bellissima | ma all’estero ho trovato più fiducia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 febbraio 2023) “Sono partito nell’estate del 2018. Erano ormai anni che sentivo che la mia carriera era bloccata e non riuscivo a ottenere di più. Le mie giornate erano incredibilmente piene ma non ero soddisfatto del livello che potevo raggiungere, sia finanziariamente che professionalmente. L’universitàna mi ha salvato”. Marco Chiavetta ha 36 anni, è originario di Teramo ed è un musicista e compositore. Si è trasferito a 31 anni a Los Angeles per iniziare la carriera. “Qui in pochi mesi si può arrivare a coprire ruoli imnti, invece di rimanere confinati per anni in piccole mansioni”, sorride. Marco ha iniziato con la musica fin da piccolo, dalla chitarra e il pianoforte suonati alle elementari al basso elettrico nella band fondata a 14 anni con la quale “mi sono fatto le ossa sui palchi”. All’università scopre la passione per la composizione di musica ...