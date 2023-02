Improta | Il Napoli ha dimostrato sul campo che non esiste scaramanzia che possa impedire la vittoria finale

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 27 febbraio 2023) A Radio Punto Nuovo, nel corso di "Punto Nuovo Sport Show", è intervenuto Gianni, ex calciatore del. di seguito le sue parole: "Non ci sono più scaramantici, ormai c'è una volontà comune di raggiungere lasenza distrazioni. Anche il popolo napoletano è maturato molto al fianco di questa squadra. Ilhasulche non c'ècheladello Scudetto. Uno Scudetto che sta vincendo stracciando le avversarie e la concorrenza. L'espulsione di Mario Rui? Questa squadra davvero non conosce ostacoli. Spalletti ha avuto un'ulteriore prova di grandezza, rimettendo subito nel mirino la prossima gara. ...