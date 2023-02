Imprese: Germania prima per numero delle estere in Italia, Berlino primo investitore' (Di lunedì 27 febbraio 2023) Milano, 27 feb. (Adnkronos) - La Germania, dati Eurostat, è il primo Paese per numero di Imprese estere in Italia, con il 15,7% del totale delle controllate e il terzo per fatturato generato (16,1% del totale del fatturato prodotto dalle controllate estere nel nostro Paese). Lo evidenzia uno studio sugli investimenti diretti tedeschi in Italia, realizzato direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo per la Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien), dal quale emerge che le aziende tedesche presenti in Italia sono 1.712, con un fatturato di circa 96 miliardi e 193.000 occupati. Dal 2010 al 2019, è diminuito il numero di Imprese a controllo tedesco, seppur con un calo meno ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Milano, 27 feb. (Adnkronos) - La, dati Eurostat, è ilPaese perdiin, con il 15,7% del totalecontrollate e il terzo per fatturato generato (16,1% del totale del fatturato prodotto dalle controllatenel nostro Paese). Lo evidenzia uno studio sugli investimenti diretti tedeschi in, realizzato direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo per la Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien), dal quale emerge che le aziende tedesche presenti insono 1.712, con un fatturato di circa 96 miliardi e 193.000 occupati. Dal 2010 al 2019, è diminuito ildia controllo tedesco, seppur con un calo meno ...

