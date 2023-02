Immobile c’è: contro la Sampdoria ha segnato 15 gol in 17 partite. E punta Baggio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Riposa, si allena e ora gioca. Ciro Immobile c’è, vuole esserci e Sarri vuole che sia in campo contro la Sampdoria. La cautela regna sovrana, visti i precedenti clinici del bomber e il calendario fittissimo. Ma la Lazio, a -5 dal secondo posto, non vuole rinunciare al suo capitano. Ciro è il miglior marcatore della sua storia, ma sogna di diventare anche il miglior realizzatore di tutti i tempi in Serie A. L’impresa non è impossibile. La doppietta alla Salernitana gli ha permesso di superare Hamrin all’ottavo posto e di portarsi a quattordici lunghezze da Roberto Baggio. Al sesto posto c’è Antonio Di Natale, poi Josè Altafini. E da quel punto in poi c’è l’Olimpo: Giuseppe Meazza (216), Gunnar Nordahl (225), Francesco Totti (250) e Silvio Piola (274). A 33 anni la scalata fino al primato è tutt’altro che irrealizzabile ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) Riposa, si allena e ora gioca. Ciroc’è, vuole esserci e Sarri vuole che sia in campola. La cautela regna sovrana, visti i precedenti clinici del bomber e il calendario fittissimo. Ma la Lazio, a -5 dal secondo posto, non vuole rinunciare al suo capitano. Ciro è il miglior marcatore della sua storia, ma sogna di diventare anche il miglior realizzatore di tutti i tempi in Serie A. L’impresa non è impossibile. La doppietta alla Salernitana gli ha permesso di superare Hamrin all’ottavo posto e di portarsi a quattordici lunghezze da Roberto. Al sesto posto c’è Antonio Di Natale, poi Josè Altafini. E da quel punto in poi c’è l’Olimpo: Giuseppe Meazza (216), Gunnar Nordahl (225), Francesco Totti (250) e Silvio Piola (274). A 33 anni la scalata fino al primato è tutt’altro che irrealizzabile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... unNuovoPartito : @KitemuoT Attenzione, c'è l'imposta catastale e ipotecaria per un totale del 3% e un minimo di 200 euro che pagano… - NorthStar1724 : Nel mio paesino c’è stata un’affluenza alle primarie del PD che non si vedeva da dieci anni. C’è stata voglia di ca… - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: Pescara-Zeman 3.0, il ritorno del boemo. Immobile, Verratti e non solo: che fine hanno fatto gli eroi del 2012 - rafgri70 : RT @cmdotcom: Pescara-Zeman 3.0, il ritorno del boemo. Immobile, Verratti e non solo: che fine hanno fatto gli eroi del 2012 - sportli26181512 : Pescara-Zeman 3.0, il ritorno del boemo. Immobile, Verratti e non solo: che fine hanno fatto gli eroi del 2012: Se… -