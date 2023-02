Immigrazione, Tajani invoca la “linea della fermezza”. Su Elly Schlein: “Il centro si allarga, occasione per Forza Italia” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Antonio Tajani, Vicepremier del governo Meloni e Ministro degli Esteri, è stato ospite del Tg4 durante l’edizione pomeridiana delle ore 19. Il conto delle vittime della tragedia di Cutro continua a crescere e torna in auge, vista l’attualità del tema, la questione migratoria. L’Italia non vuole più assistere a drammi del genere: questa la sollecitazione ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Antonio, Vicepremier del governo Meloni e Ministro degli Esteri, è stato ospite del Tg4 durante l’edizione pomeridiana delle ore 19. Il conto delle vittimetragedia di Cutro continua a crescere e torna in auge, vista l’attualità del tema, la questione migratoria. L’non vuole più assistere a drammi del genere: questa la sollecitazione ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... loriana34406751 : @GiovanniToti Dalla sx solo accuse al governo come se fosse colpevole di un immigrazione senza controllo. Dalla dx… - LellaMeneghel : @Mezzorainpiu L'imbarazzante difesa di Tajani sull'immigrazione dopo poi la tragedia di oggi,fermano le ONG ma non… - khadrawiWassim : @Antonio_Tajani @KGeorgieva @IMFNews Sostieni la dittatura in Tunisia. ti assumerai la responsabilità dell'immigraz… - Radio1Rai : ?? #Monaco Il ministro degli Esteri #Tajani: 'Investire di più in difesa europea per essere più forti nell'ambito de… - Antonio_Tajani : Ho incontrato a #Monaco una delegazione di parlamentari tedeschi del gruppo @CDU/@CSU. Strategia comune europea con… -