(Di lunedì 27 febbraio 2023) Elly Schlein ha vinto a sorpresa le primarie del Pd battendo Stefano Bonaccini in un voto salutato da tutti come un grande momento di partecipazione. Peccato che la tanto decantata alta affluenza, che si aggira sul milione di votanti, è tragicamente inferiore alle ultime primarie. Dal 2007, era Walter Veltroni, al 2019 quando vinse Nicola Zingaretti si è passati da 3,6 milioni a quasi 1,6 milioni di partecipanti. Ora un milione di voti sono un "grande successo" e una "festa della democrazia"...

Bonaccini è scelto dal 38 per cento, Schlein dal 31. Insomma, il divario è piuttosto ridotto. Soprattutto alla luce di un 31 per cento di indecisi che, sempre che si presentino ai ...Gli iscritti al Pd voteranno fino al 12 febbraio (il 19 in Lombardia e Lazio a causa delle elezioni regionali), mentre il 26 febbraio sarà la volta della sfida a due tra i primi ...