Ilary Blasi ai ferri corti con il collega Alvin: uno dei due non farà parte del cast dell'Isola (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ilary Blasi dopo la rottura con Francesco Totti, 'rompe' anche con un amico e collega: l'iconico inviato dell'Isola dei Famosi La conduttrice dell'Isola dei Famosi dopo aver condotto un'intera edizione del programma smentendo la sua crisi con il calciatore giallo rosso, ha annunciato, poco dopo la finale, che in realtà i due stavano già procedendo con la separazione. Una notizia inaspettata, soprattutto perché, durante la finale del suo programma, il suo caro amico e collega Alvin, inviato in Honduras, ha dichiarato: "Francesco ha ragione Ilary, sei unica". La frase si riferisce all'iconica dedica del calciatore che, durante una partita, nascondeva sotto la maglia della squadra, una dedica per la sua ...

