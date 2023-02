Il verde cura anche lo stress

Leggi su panorama

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Niente di più rilassante che una bella passeggiata in mezzo alla natura. Tutti lo sanno ma pochi si sono chiesti perché mai ilcuri lo. Secondo una ricerca dell’Istituto per la bioeconomia del Cnr e del Club alpino italiano, pubblicata sull’International Research and Public Health, alcuni oli essenziali emessi dalle piante e abbondanti nei boschi ridurrebbero i sintomi dell’ansia. Sono i mono-terpeni, una classe di molecole dalla struttura complessa, contenenti atomi quali carbonio, idrogeno, ossigeno e fosforo, responsabili di quei profumi e sapori che ci sono familiari in erbe, spezie, fiori e frutti. Per esempio, sono monoterpeni il mentolo, che conferisce odore alla menta, la canfora, prodotta dall’albero Cinnamomum canfora, l’eucaliptolo, che ha azione antisettica ed espettorante, il timolo, contenuto nelle foglie e nei fiori di timo ...