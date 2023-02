Il TG1 non seguirà i funerali di Maurizio Costanzo: il motivo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Oggi, lunedì 27 febbraio 2023, si terranno a Roma i funerali di Maurizio Costanzo. Si potranno seguire in tv grazie a Verissimo, su Canale 5, a partire dalle ore 15. La Rai, al contrario, non trasmetterà il funerale in diretta. Molti pensavano che il TG 1 avrebbe mandato in onda l’ultimo saluto al giornalista e conduttore ma non sarà così. E ora è spuntato il presunto motivo di questa scelta. A quanto pare la decisione potrebbe essere stata presa per via delle antipatie della direttrice Monica Maggioni nei confronti di Maurizio Costanzo. Costanzo si lamentò con la Maggioni perché Sette Storie, lasciava a S’è Fatta Notte, un brutto traino. Ma non solo. La direttrice, quando era la presidente della Rai, disse di non sopportare i programmi di Maria De Filippi e la ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 febbraio 2023) Oggi, lunedì 27 febbraio 2023, si terranno a Roma idi. Si potranno seguire in tv grazie a Verissimo, su Canale 5, a partire dalle ore 15. La Rai, al contrario, non trasmetterà il funerale in diretta. Molti pensavano che il TG 1 avrebbe mandato in onda l’ultimo saluto al giornalista e conduttore ma non sarà così. E ora è spuntato il presuntodi questa scelta. A quanto pare la decisione potrebbe essere stata presa per via delle antipatie della direttrice Monica Maggioni nei confronti disi lamentò con la Maggioni perché Sette Storie, lasciava a S’è Fatta Notte, un brutto traino. Ma non solo. La direttrice, quando era la presidente della Rai, disse di non sopportare i programmi di Maria De Filippi e la ...

