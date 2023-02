Il testo integrale del discorso di Elly Schlein dopo la vittoria (Di lunedì 27 febbraio 2023) Care tutte e cari tutti, ce l’abbiamo fatta. Abbiamo vinto. Vi sono mi sono immensamente grata perché insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Anche stavolta non ci hanno visto L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 27 febbraio 2023) Care tutte e cari tutti, ce l’abbiamo fatta. Abbiamo vinto. Vi sono mi sono immensamente grata perché insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Anche stavolta non ci hanno visto L'articolo proviene da il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mov5Stelle : ?? Leggi l’intervista realizzata da La Notizia alla Vicepresidente del Senato @MariaDomenicaC4. Qui il testo integr… - Mov5Stelle : ?? Leggi l’intervista realizzata da Il Fatto Quotidiano al nostro @SPatuanelli. Qui il testo integrale??… - EnzaSorti : RT @MiyakeEau: Se qualcuno non avesse ancora avuto la possibilità di leggerla,qui c’è il testo integrale della lettera della preside del li… - balasilvi : RT @MiyakeEau: Se qualcuno non avesse ancora avuto la possibilità di leggerla,qui c’è il testo integrale della lettera della preside del li… - jacques_jj6592 : RT @MiyakeEau: Se qualcuno non avesse ancora avuto la possibilità di leggerla,qui c’è il testo integrale della lettera della preside del li… -