Il Telegraph: «Agnelli esegue gli ordini di Florentino anche se non fa più parte della Juve» (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’intervista di Andrea Agnelli al quotidiano olandese De Telegraaf, non è ovviamente passata sottotraccia in Inghilterra. Damascelli ha tirato fuori l’immagine dell’ultimo giapponese a cui non hanno detto che la guerra è finita. E così lo tratta anche il Telegraph, quello inglese, in un editoriale firmato da Sam Wallace. Wallace scrive che Agnelli si ostina “ad attaccare il nemico con la stessa sciabola arrugginita più e più volte, nell’eterna speranza di annettere nuove terre indipendentemente da ciò che è già stato perso”. Che il progetto di Superlega che continua a raccontare Agnelli non è altro che la rivisitazione di quello vecchio e della Champions allargata, ma soprattutto che ormai l’ex presidente della Juve sembra ormai ridotto al ruolo di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’intervista di Andreaal quotidiano olandese De Telegraaf, non è ovviamente passata sottotraccia in Inghilterra. Damascelli ha tirato fuori l’immagine dell’ultimo giapponese a cui non hanno detto che la guerra è finita. E così lo trattail, quello inglese, in un editoriale firmato da Sam Wallace. Wallace scrive chesi ostina “ad attaccare il nemico con la stessa sciabola arrugginita più e più volte, nell’eterna speranza di annettere nuove terre indipendentemente da ciò che è già stato perso”. Che il progetto di Superlega che continua a raccontarenon è altro che la rivisitazione di quello vecchio eChampions allargata, ma soprattutto che ormai l’ex presidentesembra ormai ridotto al ruolo di ...

