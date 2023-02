Il Signore degli Anelli: i fan non vogliono nuovi adattamenti live-action (Di lunedì 27 febbraio 2023) I fan della saga de Il Signore degli Anelli avrebbero reagito con commenti molto negativi all'annuncio di Warner Bros. che promette nuovi adattamenti live-action. I fan de Il Signore degli Anelli non sono interessati a nuovi film live-action. L'annuncio da parte di Warner Bros. dell'arrivo di nuovi adattamenti de Il Signore degli Anelli è stato accolto da un coro di lamentele su Twitter da parte dei fan dei libri e della trilogia originale di Peter Jackson. Mentre alcuni commentatori affermano che non sono necessari altri film de Il Signore degli ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 febbraio 2023) I fan della saga de Ilavrebbero reagito con commenti molto negativi all'annuncio di Warner Bros. che promette. I fan de Ilnon sono interessati afilm. L'annuncio da parte di Warner Bros. dell'arrivo dide Ilè stato accolto da un coro di lamentele su Twitter da parte dei fan dei libri e della trilogia originale di Peter Jackson. Mentre alcuni commentatori affermano che non sono necessari altri film de Il...

