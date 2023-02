Il ritratto dell' italianità in un lunghissimo minuto sulla tv locale barese

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Oh sì che sono italiani, a Bari, per fugare ogni dubbio riguardo alla maliziosa domanda posta da un tifoso di casa appena fuori dallo stadio di Brescia, primaa partita di sabato pomeriggio. Che sono italiani si evince dalla risposta medesima che il giornalista di una rete, destinatario’interrogativo, ha fornito al passante: un pistolotto di un(è lungo, unin tv) in cui apostrofa le masse dicendo che, come vedete, ancora nel 2023 c’è chi ha in testa il razzismo territoriale, e che non lo riprendiamo per non dare visibilità a un deficiente, e che bisogna sdoganare il termine “deficiente”, e che verrebbe voglia di tornare a casa, e bla bla bla. C’è tanta tantissimain quel, che condensa e ...