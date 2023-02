Il ritorno di Egonu: Milano attende solo la firma (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sono passati pochi mesi (era ottobre) da quando Paola Egonu ha intrapreso la sua prima esperienza all'estero e già si sta per concretizzare il suo ritorno in Italia, destinazione Vero Volley Milano. ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sono passati pochi mesi (era ottobre) da quando Paolaha intrapreso la sua prima esperienza all'estero e già si sta per concretizzare il suoin Italia, destinazione Vero Volley. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Il ritorno di Egonu: Milano attende la firma - adowasser : @Larisa40765958 Guarda/i, è stato fatto in piena sincronia, Papa Francesco in Africa in Congol, al Ritorno ? ovviam… - Volleyball_it : PallaVoto di Alessandro Trebbi Egonu, 'Vi' e 'Ci'... questione di grammatica. Trento eroi, Piacenza da ritorno al… -