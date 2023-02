Il ristorante Enjoy si amplia | il 2 marzo l’inaugurazione dei nuovi locali

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Bracciano – Il, situato in via Arazzaria 29/31 a Bracciano, è lieto di annunciaredei suoiti, che si terrà giovedì 22023 alle ore 20. Il proprietario, Matteo, ha lavorato con passione e dedizione per raggiungere questo importante traguardo, che rappresenta un sogno che si avvera giorno dopo giorno.è il sogno diventato realtà di un giovane imprenditore appassionato di gastronomia da sempre: Matteo infatti è cresciuto tra le pentole e le padelle grazie alla madre, che lo portava con sé al lavoro nei ristoranti, il proprietario ha sempre saputo che il suo futuro sarebbe stato nel mondo della ristorazione. Dopo anni di duro lavoro come cameriere e poi come cuoco, ha finalmente aperto il suo ...

