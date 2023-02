Il ricordo di Camilla, figlia di Costanzo, ai funerali del padre: «Grazie papino per l’umiltà che ci hai insegnato» (Di lunedì 27 febbraio 2023) La primogenita di Maurizio Costanzo, a nome dei fratelli Saverio e Gabriele, alla fine della cerimonia funebre è salita sull’altare per leggere un ricordo per il padre, morto venerdì 24 febbraio: «Ci lasci un’eredità importante, l’umiltà. In molti ti hanno considerato un padre» Leggi su corriere (Di lunedì 27 febbraio 2023) La primogenita di Maurizio, a nome dei fratelli Saverio e Gabriele, alla fine della cerimonia funebre è salita sull’altare per leggere unper il, morto venerdì 24 febbraio: «Ci lasci un’eredità importante,. In molti ti hanno considerato un

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Il ricordo di Camilla, figlia di Costanzo, ai funerali del padre: «Grazie papino per l’umiltà che ci hai insegnato»… - Radio1Rai : ??#MaurizioCostanzo Nell'ultimo saluto al giornalista, nella Chiesa degli Artisti a Roma, il ricordo commosso della… - LBGOA2117 : RT @IlContiAndrea: Camilla Costanzo leggerà una lettera in ricordo del padre, a nome della famiglia. Gerry Scotti leggerà una preghiera. Lo… - EnzoSulWeb : Meravigliose le parole di Camilla in ricordo del padre #MaurizioCostanzo. Suo papa' ha seminato tanto bene e la fam… - FabrizioQuaran2 : @LaSoraCamilla_ Ah ma sei tu?????? con la fotina vecchia della sora camilla ti riconoscevo più facilmente ?????? se non r… -