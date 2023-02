Il racconto shock dell’imprenditore sull’ex moglie di De Rossi | «Così ordinò di ammazzarmi»

Leggi su open.online

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Tamara Pisnoli, 39 anini, exdi Daniele De, è stata condannata a 7 anni e due mesi di reclusione per rapina, lesioni e tentata estorsione. La gip Giuseppina Guglielmi l’ha definita «una donna dall’indole violenta, con un’abitudine a rapporti improntati alla sopraffazione e all’intimidazione». La vicenda che ha portato alla condanna risale al 2013, quando su suo ordine due uomini ferirono e derubarono l’imprenditore Antonello Ieffi. Quest’ultimo, riporta Repubblica, aveva stretto un accordo con Pisnoli per una licenza di fotovoltaico. I patti erano che lui avrebbe messo gli impianti, lei il terreno, che acquista per circa 70mila euro. IlIeffi racconta che però poi Pisnoli ci ripensa, rivuole i soldi, e non si limita alla somma investita: esige da lui 200mila euro. Richiesta accolta con non poche proteste ...