Il primo discorso da segretaria del PD di Elly Schlein, spiegato (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il primo discorso da segretaria di Elly Schlein, spiegato L'outsider si prende la vittoria ribaltando il risultato delle votazioni riservati agli iscritti. Elly Schlein è la prima segretaria donna del Partito Democratico. Nel suo discorso della vittoria, ha messo in chiaro una serie di punti su quello che sarà il nuovo corso del PD. "Insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Anche stavolta, non ci hanno visti arrivare". Il primo riferimento va al ruolo da underdog che le è stato attribuito dai media e dall'apparato stesso di partito che, in prevalenza, puntava su Stefano Bonaccini. "Il popolo democratico è vivo, c'è ed è pronto a rialzarsi. È un mandato chiaro a ...

