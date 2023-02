Il primo discorso da segretaria del Pd di Elly Schlein: «Non ci hanno visti arrivare. Saremo un problema per il governo Meloni» – Il video (Di lunedì 27 febbraio 2023) La neosegretaria del Pd (anche se manca l’investitura ufficiale), Elly Schlein, ha preso la parola quasi a mezzanotte, dopo i dati diffusi dal Nazareno e dopo aver ascoltato le parole di Stefano Bonaccini che, da Bologna, è stato il primo a commentare risultati ancora parziali e a mandarle «un abbraccio»: «Care tutti e cari tutti ce l’abbiamo fatta, abbiamo vinto – ha esordito Schlein – Vi sono immensamente grata perché insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Anche stavolta non ci hanno visto arrivare. Il popolo democratico è vivo, c’è ed è pronto a rialzarsi, con un mandato chiaro a cambiare. Con una linea chiara che metta al centro la lotta alla precarietà, ma anche al cambiamento climatico. La maggiore responsabilità che abbiamo è la fiducia che ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 febbraio 2023) La neodel Pd (anche se manca l’investitura ufficiale),, ha preso la parola quasi a mezzanotte, dopo i dati diffusi dal Nazareno e dopo aver ascoltato le parole di Stefano Bonaccini che, da Bologna, è stato ila commentare risultati ancora parziali e a mandarle «un abbraccio»: «Care tutti e cari tutti ce l’abbiamo fatta, abbiamo vinto – ha esordito– Vi sono immensamente grata perché insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Anche stavolta non civisto. Il popolo democratico è vivo, c’è ed è pronto a rialzarsi, con un mandato chiaro a cambiare. Con una linea chiara che metta al centro la lotta alla precarietà, ma anche al cambiamento climatico. La maggiore responsabilità che abbiamo è la fiducia che ...

