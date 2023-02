Il popolo di Elly ribalta i democratici

Leggi su formiche

(Di lunedì 27 febbraio 2023) “Complimenti, le daremo una mano”. Una segreteria al femminile. Anzi, femminista. Si chiude con il fair play con cui è iniziata, la sfida per la segreteria del Pd tra Stefano Bonaccini edSchlein. Il governatore ha votato in mattinata in un seggio di Campogalliano, mentre la deputata in centro a Bologna. Ormai è chiaro che la deputata abbia avuto la meglio. A determinare il risultato probabilmente sono stati i “polmoni” di Bologna, Roma, Torino e Milano. La ricetta “femminista” ed “ecologista” ha convinto gli elettori del centrosinistra che hanno deciso di assegnarle un compito che comunque si preannuncia tutt’altro che facile. Va detto, peraltro, che Schelin aveva ottenuto la benedizione di alcuni maggiorenti del partito: Bettini e Franceschini. Comunque, nel corso della lunga campagna congressuale,Schlein ha fatto capire a più riprese di ...