Il podcast come segno del declino della civiltà (e l’errore di Checco Zalone) (Di lunedì 27 febbraio 2023) Questo sarebbe dovuto essere un articolo su «Sbagliando si impara», la frase stampata sulla stola di Checco Zalone quando dà le spalle al pubblico, durante le date postsanremesi del suo spettacolo teatrale, dopo aver scritto una lettera a sé stesso in cui si scusa per le molte volte in cui ha sbagliato, per le molte volte in cui ha usato i cataloghi di Postalmarket come materiale da masturbazione. Questo sarebbe dovuto essere un articolo sulla frase che mi aveva fatto più ridere questa settimana, e chi meglio di Checco Zalone con le modelle di Postalmarket, senonché poi è arrivata questa: «Sebbene Rowling non abbia preso parte all’ideazione creativa del gioco, beneficia finanziariamente dalle sue vendite, causando ansia per l’ipotesi che giocarci equivalga a sostenere la causa anti-trans». La scrive ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Questo sarebbe dovuto essere un articolo su «Sbagliando si impara», la frase stampata sulla stola diquando dà le spalle al pubblico, durante le date postsanremesi del suo spettacolo teatrale, dopo aver scritto una lettera a sé stesso in cui si scusa per le molte volte in cui ha sbagliato, per le molte volte in cui ha usato i cataloghi di Postalmarketmateriale da masturbazione. Questo sarebbe dovuto essere un articolo sulla frase che mi aveva fatto più ridere questa settimana, e chi meglio dicon le modelle di Postalmarket, senonché poi è arrivata questa: «Sebbene Rowling non abbia preso parte all’ideazione creativa del gioco, beneficia finanziariamente dalle sue vendite, causando ansia per l’ipotesi che giocarci equivalga a sostenere la causa anti-trans». La scrive ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Le_Alternative : Nuova puntata del podcast Pillole di Bit: - LucRossi1 : RT @Agenzia_Ansa: Abbiamo parlato di 'miracolo della vita' nonostante il terremoto e per una pace che ora è vista solo come un miracolo. Ch… - Agenzia_Ansa : Abbiamo parlato di 'miracolo della vita' nonostante il terremoto e per una pace che ora è vista solo come un miraco… - Nat_Casatelli : RT @albertoinfelise: La destra pur essendo al governo continua a usare le migrazioni come un’arma di campagna elettorale. Ma bisogna passar… - dariacostanzo_ : qual è allora il punto? il punto è che, in effetti, l'utente finale che fruisce un contenuto come il podcast non a… -