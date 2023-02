Il Pd di Schlein? L’atto finale di derenzizzazione secondo Franchi (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un atto finale di derenzizzazione del Pd che forse fa scomparire le parole centrodestra e centrosinistra. Questa la percezione che, dopo le primarie che hanno incoronato Elly Schlein alla segreteria, Paolo Franchi affida a Formiche.net nella consapevolezza che si mette “il più clamoroso dei timbri alla fine di un Pd che era già morto e rappresenta un dato del tutto inedito”. In questa conversazione con l’editorialista del Corriere della Sera, già direttore del Riformista e scrittore (“Il Pci e l’eredità di Turati” il suo ultimo lavoro per La nave di Teseo), affronta i nordi gordiani che hanno caratterizzato i democratici, dal Lingotto ad oggi. La vittoria di Elly Schlein rappresenta una virata secca rispetto alle tesi del Lingotto? Vedo due questioni: prima di stabilire se è una virata secca, dovremmo ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 febbraio 2023) Un attodidel Pd che forse fa scomparire le parole centrodestra e centrosinistra. Questa la percezione che, dopo le primarie che hanno incoronato Ellyalla segreteria, Paoloaffida a Formiche.net nella consapevolezza che si mette “il più clamoroso dei timbri alla fine di un Pd che era già morto e rappresenta un dato del tutto inedito”. In questa conversazione con l’editorialista del Corriere della Sera, già direttore del Riformista e scrittore (“Il Pci e l’eredità di Turati” il suo ultimo lavoro per La nave di Teseo), affronta i nordi gordiani che hanno caratterizzato i democratici, dal Lingotto ad oggi. La vittoria di Ellyrappresenta una virata secca rispetto alle tesi del Lingotto? Vedo due questioni: prima di stabilire se è una virata secca, dovremmo ...

