Il passo indietro di Farioli: si dimette dall'Alanyaspor il tecnico rivelazione in Turchia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Da rivelazione a dimissionario. Francesco Farioli, il giovane tecnico italiano che stava brillando nel campionato turco, ha fatto un passo indietro e ha deciso di lasciare la panchina dell'Alanyaspor. ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Daa dimissionario. Francesco, il giovaneitaliano che stava brillando nel campionato turco, ha fatto une ha deciso di lasciare la panchina dell'. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Mettersi al servizio dei ricordi e con grande rispetto per gli ospiti. Un passo indietro ed elegante compostezza. L… - mercato_bianco : RT @MatthijsPog: ?? Pogba okay, pure Chiesa a pieno regime. Domani sera andranno quasi certamente in panchina. Fede ha svolto l’intero allen… - Tiarossi2 : RT @MatthijsPog: ?? Pogba okay, pure Chiesa a pieno regime. Domani sera andranno quasi certamente in panchina. Fede ha svolto l’intero allen… - sportli26181512 : Il passo indietro di Farioli: si dimette dall'Alanyaspor il tecnico rivelazione in Turchia: Il passo indietro di Fa… - MarcAntoineTheo : RT @Gazzetta_it: Farioli lascia l'Alanyaspor: il tecnico rivelazione in Turchia fa un passo indietro -