(Di lunedì 27 febbraio 2023) Il post di Micheladopo la vittoria di Elly, nuovo segretario del Pd. Non mancano le congratulazioni, ma con una vena di pessimismo: "La donna giusta per noi nelper lei"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ciafapino : RT @g_effe: Leggo al centro la notizia 'il PD è il partito dei marocchini' sbagliato, è anche dei francesi, dei libici, dei turchi, dei ted… - marialetiziama9 : RT @g_effe: Leggo al centro la notizia 'il PD è il partito dei marocchini' sbagliato, è anche dei francesi, dei libici, dei turchi, dei ted… - g_effe : Leggo al centro la notizia 'il PD è il partito dei marocchini' sbagliato, è anche dei francesi, dei libici, dei tur… - LiquidSnake988 : @MarcoFattorini Quindi un partito in costante emorragia di voti e che non riesce a capire come invertire il trend,… - volapuma2 : @RacheleNirestai @la_kuzzo Definire adeguare, se pensi che ci si debba comportare alla 'obbedir tacendo' sei tu ad aver sbagliato partito ?? -

Di certo, lo spostamento a sinistra dell'asse intorno a cui ruoterà ildemocratico è ... E non èdire che non è stata frutto di infiltrati né soltanto dello zoccolo duro, ma del '...Nella sorprendente (secondo analisti e sondaggisti) vittoria di Elly Schlein alle primarie per eleggere il nuovo segretario delDemocratico, oltre alla 37enne neoeletta, c'è un altro (doppio, anzi, triplo) vincitore: si tratta dell'assessore al Decentramento del comune di Verona Federico Benini. Non solo perché Benini ...

"Il partito sbagliato per lei". Gli auguri pessimisti di Murgia a Schlein ilGiornale.it

Superbonus, Di Girolamo (M5S): “stoico Liris su aree sisma, ma è ... ekuonews.it

La Pro Patria perde a Verona, Vargas: “I gol responsabilità nostra ... VareseSport

Zan: «Con Schlein il Pd tornerà a occuparsi delle persone» Il Mattino di Padova

Sbagliato legare il nome del Pri a quello di Tafazzi il Resto del Carlino

In media il Partito democratico, nato nel 2007, cambia segretario ogni anno e mezzo. Da Walter Veltroni ad Elly Schlein, ne abbiamo viste in quindici anni e mezzo un po' di tutti i colori ...I volontari di diverse associazioni stanno raccogliendo le testimonianze dei superstiti, partiti per lo più dal Medio Oriente. “Lasciavano la guerra, la ...