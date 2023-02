Il Paradiso delle Signore oggi 27 febbraio 2023 non va in onda? Cosa cambia su Rai 1

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 febbraio 2023) A seguito della morte di Maurizio Costanzo avvenuta lo scorso venerdì – il noto giornalista è spirato all’età di 84 anni – il palinsesto della reti Mediaset è andato incontro ad alcune modifiche. In primis, venerdì il seguito dating show condotto da sua moglie, Maria De Filippi, non è andato in. Analogo discorso per C’è posta per te e per il talent di Amici, rispettivamente previsti per sabato sera e domenica pomeriggio su Canale 5. Ora, alla luce del fatto che i funerali del noto giornalista di terranno, lunedì 27, a partire dalle ore 15 presso la chiesa degli artisti in Piazza del Popolo a Roma, ulteriori stravolgimenti potranno riguardare il palinsestoreti Mediaset. Cerchiamo di fare chiarezza. Funerali Maurizio Costanzo: orario e dove seguirliin tv I ...