Il Paradiso delle Signore, anticipazioni (27 febbraio – 3 marzo 2023): Ezio non se la sente di lasciare Veronica

Valentina Bartolo è Veronica ne Il Paradiso delle Signore (US)

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo 2023

I bozzetti di Maria vengono approvati e ora devono essere trasformati in prototipi. Matilde scopre cosa pensa Vittorio di Diletta ed è sempre più infastidita dalla sua presenza. Intanto Umberto suggerisce a Tancredi di parlare a Matilde del loro progetto. Clara capisce che Irene è interessata a Perico. Tancredi cerca di attirare Matilde dalla propria parte usando uno stratagemma. Ludovica è sempre più gelosa del rapporto che c'è tra Marcello e Adelaide. Matilde e Vittorio valutano se pubblicare o meno sul Paradiso Market un ...

