Il padre di Edoardo Donnamaria fa un appello: “Basta insulti” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non manca molto alla fine della settima edizione del Grande Fratello Vip. Tra meno di due mesi, infatti, verrà eletto il vincitore. La lunga convivenza, però, sta iniziando ad avere delle conseguenze tangibili sui concorrenti. In particolare, il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è sempre più altalenante. Il papà dell’opinionista di Forum, nelle ultime ore, ha deciso di esporsi sull’argomento, soffermandosi sugli insulti ricevuti dal figlio. Le sue parole sono state accompagnate da decide e decine di commenti sui social network. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, l’indignazione del papà di Edoardo Donnamaria: “Basta” Edoardo Donnamaria si è ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non manca molto alla fine della settima edizione del Grande Fratello Vip. Tra meno di due mesi, infatti, verrà eletto il vincitore. La lunga convivenza, però, sta iniziando ad avere delle conseguenze tangibili sui concorrenti. In particolare, il rapporto trae Antonella Fiordelisi è sempre più altalenante. Il papà dell’opinionista di Forum, nelle ultime ore, ha deciso di esporsi sull’argomento, soffermandosi sugliricevuti dal figlio. Le sue parole sono state accompagnate da decide e decine di commenti sui social network. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, l’indignazione del papà di: “si è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonel45sck : RT @tuttopuntotv: Il padre di Edoardo Donnamaria fa un appello: “Basta insulti” #gfvip #gfvip7 #donnalisi #drojette #fiorde - tuttopuntotv : Il padre di Edoardo Donnamaria fa un appello: “Basta insulti” #gfvip #gfvip7 #donnalisi #drojette #fiorde - CFilDim : RT @ggiuliaaaz: Edoardo: non so se voglio vedere tutto quello che è successo, tutti ì tweet Edoá tu non hai capito che appena esci lerian… - lucianamollare1 : @VenturieriElena @SBruganelli Che schifo questo Edoardo ,ma il padre di lei perché non l'avverte ,tanto li si può fare tutto - cescafra27 : RT @ggiuliaaaz: Edoardo: non so se voglio vedere tutto quello che è successo, tutti ì tweet Edoá tu non hai capito che appena esci lerian… -